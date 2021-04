Reprueba Sección 22 actos vandálicos de normalistas

-El magisterio denunció que fueron destruidos varios cheques de personal activo, pensionado y jubilado.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reprochó las acciones que cometieron los estudiantes normalistas en las acciones que llevaron a cabo los días 14 y 15 de abril, las cuales perjudicaron a varios trabajadores y jubilados, pues quemaron y se llevaron documentos con valor monetario como cheques.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Trabajos y Conflictos, dio a conocer que en las protestas del 14 de abril fueron afectados los trabajadores del área de registros y controles, quienes se encargan de los trámites administrativos como pagos post mortem, avisos de bajas del ISSSTE, trámites que se retrasarán, ya que fueron destruidos documentos, material y mobiliario.

Además de quemar vandalizar el edificio histórico de la Sección 22, retuvieron a personal de la pagaduría que se ubica en San Felipe de agua, ahí retuvieron a personal sindicalizado que se encarga de los pagos a los trabajadores que cobran cada quincena en cheque, pensiones, también se destruyeron cheques de quincenas atrasadas y constancias de cheques cancelados.

Por todo esto el magisterio oaxaqueño manifestó su respaldo al personal que estuvo retenido durante algunas horas, así como a quienes no pudieron realizar algún trámite, asimismo hicieron el llamado a los normalistas a respetar los principios del movimiento magisterial y las tácticas de lucha “Movilización-negociación-movilización” y dijeron no respaldar los actos vandálicos.

