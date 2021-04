Recibirían vacuna contra covid cerca de 10 mil integrantes de la S-22 en la Cuenca

-Ante el más reciente anuncio del inicio de la jornada para maestros, la gremial iniciará con un proceso Interno de organización

Dora Timoteo

Tuxteéc, Oaxaca.- Tras el anuncio de que del 28 de abril al 4 de mayo se vacunaran los maestros del estado, en la región de la Cuenca del Papaloapan podrían ser vacunados alrededor de 10 mil trabajadores de la educación en este sector.

En la región cuenqueña existen alrededor de 10 mil maestros de la sección 22 los que podrían recibir la dosis contra el covid, ya que es decisión de cada uno de los trabajadores acudir a recibir su vacuna.

Debido a que el anuncio se realizó hace unas horas, la sección 22 apenas informará sobre el esquema de vacunación que se va a realizar, por lo tanto próximamente les van a detallar sobre quienes serán vacunados, las fechas y los puntos de vacunación.

Sin embargo además de los maestros de la sección 22 que son alrededor de 20 mil, también van a ser vacunados los maestros de la sección 59, así mismo se espera que los maestros del sector privado se vacunen próximamente.

En su momento, se dio a conocer que posterior a los adultos mayores, los maestros del estado de Oaxaca serían vacunados, para que las clases fueran de manera presencial, por lo tanto a partir del 28 de abril, empezarán a vacunarlos.

FOTO: Ilustrativa

