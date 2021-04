Promueven red de mujeres en comunidades de Tuxtepec

-La finalidad es que sirvan como apoyo en caso de violencia contra las mujeres

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del Instituto Municipal de la Mujer Aidé García Flores, dio a conocer que están promoviendo una red de mujeres, con la finalidad de que no se sigan presentando casos de violencia familiar en las comunidades.

Destacó que se busca que está red esté en comunidades para que sirvan y apoyen como enlace cuando alguna mujer quiera denunciar o recibir asesorías en caso de que sean víctimas de violencia.

Decidieron trabajar con las comunidades, ya que algunas están alejadas y es difícil que las mujeres busquen la forma de denunciar, por lo que buscan que en todas las comunidades haya estos enlaces.

Los que busca es que estas mujeres que van a formar parte de esta red se vayan empoderando en sus comunidades y además de apoyar como vínculo para disminuir la violencia, generen las condiciones necesarias en sus asentamientos, y con esto que las mujeres se sientan seguras.

La Directora del instituto, agregó que también están trabajando en coordinación con otras instancias del gobierno municipal, llevándoles cursos no solo a las mujeres también a otros sectores como los niños, con la finalidad de que los casos de violencia vayan disminuyendo.

