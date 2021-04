Preocupante la violencia política que se vive en Oaxaca: Jesús Zambrano

-Hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad en el proceso electoral.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Es preocupante la violencia que se vive en la entidad, esto luego de que en menos de un mes, dos militantes del Partido Acción Nacional (PAN) han perdido la vida en hechos violentos, así lo manifestó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano, en su visita a la entidad.

El dirigente nacional del PRD dijo que este tipo de incidentes afecta en gran manera el ánimo de la sociedad, además de que genera temor en distintos sectores el querer participar en el proceso electoral, incluso dijo que hay candidatos y candidatas que se sienten amenazados y que algunos quieran renunciar.

En ese sentido pidió a las autoridades federales y estatales que tomen las acciones necesarias y que actúen en coadyuvancia, para que los candidatos y candidatas puedan realizar sus campañas y que la sociedad tenga la confianza de asistir a las reuniones que se hagan y por supuesto salgan a votar el día de la elección.

Refirió que en esta coordinación entre autoridades, se debe contar con la Guardia Nacional, la cual fue creada para proteger a la población y no solo para mandarla a la frontera sur para contener la migración, o para usarlos en otras labores que no tienen nada que ver con el tema de la seguridad de las y los mexicanos.

Y es que el estado de Oaxaca está ubicado entre los cinco estados del país con mayor número de hechos violentos, asimismo hizo un llamado a los partidos políticos y a la ciudadanía en general a propiciar un ambiente de civilidad en las campañas y el día de la jornada electoral.

La visita de Jesús Zambrano, fue para tomar protesta a los coordinadores distritales locales y municipales del Partido de la Revolución Democrática, quienes serán los encargados de trabajar para que la coalición “Va por México” gane las próximas elecciones.

