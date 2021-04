Pide Mario Pradillo a dirigencia estatal de Morena, informe situación sobre candidatura en Santa Lucía del Camino

-Dijo que su impugnación no fue contra el virtual candidato, sino para que se de a conocer la metodología de la encuesta.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que se dio a conocer que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena aceptó que no se realizó la encuesta para la selección del candidato a la Presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino, el ex aspirante Mario Luis Pradillo pide a la dirigencia estatal del partido que informe si se respetará o no la candidatura de Juan Carlos García Márquez.

Señaló que se debe emitir una resolución por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sobre la definición de la candidatura en este municipio conurbado a la capital oaxaqueña antes de que inicie el periodo de campaña a las presidencias municipales.

Mario Luis Pradillo comentó en conferencia de prensa que su impugnación no es en contra del virtual candidato Juan Carlos García Márquez, sino en que se diera a conocer la metodología, la empresa que realizó la encuesta y a cuántas personas encuestaron.

Mencionó que en su momento la dirigencia estatal de Morena lo llamó a él y a otros tres aspirantes a una reunión para darles a conocer el resultado de la encuesta, a pesar de que sabían que tal ejercicio no se había realizado, aún así expresó que sigue confiando den el partido, incluso afirmó que se mantendrá como militante de Morena.

Refirió que si la elección de Juan Carlos García Márquez se da de manera legal, apoyará y respetará la decisión del partido, dijo que la duda surge porque el documento emitido por la Comisión Nacional de Elecciones informó que solo hubo un registro aprobado, aún cuando fueron 26 los aspirantes que se registraron al proceso interno.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario