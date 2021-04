Limpieza del río Valle Nacional debe ser un trabajo de conciencia y colectivo: Protección Civil Valle

-Dijo que el trabajo de las autoridades lejos de andar vigilando a las personas deben de ser de concientización para evitar que sigan dañando al medio ambiente.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Director de Protección Civil en Valle Nacional Hilario Hernández Hernández, señaló que el problema de la basura en el rio es un problema social, en la cual se debe de concientizar a la población más que andarlo vigilando, pues reconoció que se aceptan las críticas ciudadanas hacia el ayuntamiento, sin embargo dijo que también deben de hacerse autocriticas y ver que es lo que dejan para las próximas generaciones.

Recalcó que el trabajo de mantenimiento del río es un trabajo en conjunto y de conciencia donde todos deben de participar para cambiar la imagen de este lugar que abastece de agua potable a la población.

Así mismo explicó que ya se está trabajando en una logística para actuar lo más pronto posible y limpiar la Ribera del río para evitar posible contaminación, por lo que dijo esperar que algunas personas se sumen a esta iniciativa de mantener limpia la Ribera de este río es beneficio de los que necesitan del vital líquido.

Hasta el momento algunas personas de Valle Nacional ya han mostrado interés y han pedido información para sumarse a esta iniciativa de limpieza y mantenimiento en pro de unos de los ríos más importantes de la región y que aún conserva su esencia cristalina.

