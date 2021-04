Denuncian lento avance en proceso de registro para vacunas en sede de plaza de la danza

-Se está respetando la programación que determinaron las autoridades federales

José Cruz/MarioRomero

Oaxaca, Oaxaca.- Durante el segundo día de la jornada de aplicación de la segunda dosis contra el covid en la capital oaxaqueña, en la sede de la plaza de la danza algunas personas se molestaron por la lentitud en el proceso de registro, lo cual está generando que se forme una larga fila de personas.

Al igual que el primer día, se está respetando lo dispuesto por las autoridades federales de aplicar el biológico a quienes se vacunaron el pasado 10 de marzo, para ello en algunas sedes se entregaron fichas en grupos de cincuenta personas para que acudan a una hora determinada y así evitar que haya adultos mayores esperando por varias horas.

Es preciso comentar que durante al terminar el primer día, ya se estaba empezando a formar ente para apartar lugares, a estos adultos mayores se les aplicó su segunda dosis a pesar que les tocaba este viernes, la intención fue evitar que pernoctaran.

