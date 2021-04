Denuncia dirigencia estatal de PRD, que candidatas han recibido amenazas

–Se trata de las candidatas a diputadas federales por los distritos de Huajuapan y Tlaxiaco

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Secretario General con función de Presidente del PRD en Oaxaca Raymundo Carmona, hizo un llamado a la dirigencia nacional del partido, para que hagan el llamado al gobierno federal para que se garantice la seguridad de las candidatas y candidatos que participarán en la actual contienda electoral que iniciará el próximo 24 de abril para las diputaciones locales.

Carmona Laredo mencionó que a raíz de estos acontecimientos, algunos candidatos y candidatos le manifestaron tener temor de participar en la contienda electoral, incluso dijo que algunos se han acercado a la dirigencia estatal para renunciar, asimismo dio a conocer que las candidatas a Diputadas Federales por los distritos de Huajuapan y Tlaxiaco han recibido amenazas.

Señaló que lo que se busca es que lo haya más casos como el del asesinato de la aspirante a candidata del PAN a la Presidencial Municipal de Ocotlán de Morelos Ivonne Gallegos y el de Leonardo Díaz, padre de la Diputada Federal y presidenta estatal de Acción Nacional Natividad Díaz Jimenez.

Por ello hizo el llamado a la dirigencia nacional para que se haga algo al respecto y no se registren otros casos como los mencionados anteriormente para que la campaña y la jornada electoral se lleven a cabo de manera cívica.

