Del 28 de abril al 4 de mayo vacunarán a maestros de Oaxaca

-La vacuna que se les aplicará será la CanSino

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- La campaña de vacunación a los maestros de la entidad será del 28 de abril al 4 de mayo, esto de acuerdo a información que dio a conocer en gobierno federal, las vacunas que se les aplicará será la CanSino, ya que es de una sola dosis y de esta manera se agiliza la protección al personal educativo, cabe mencionar que a diferencia de los médicos, estos biológicos se aplicarán a maestros del sector público y privado.

Fue el SubSecretario de Salud Hugo López Gattel quien hizo el anuncio oficial en la conferencia matutina de este viernes, en dónde indicó que la campaña al personal educativo iniciará este 20 de abril y para los maestros de Oaxaca iniciará el 28 de abril, en días pasados el Presidente López Obrador dijo que luego de terminar de vacunar a los adultos mayores, el siguiente grupo sería el de los profesores, pues la intención es que las clases presenciales se reanuden antes de que termine el presente ciclo escolar.

Por su parte la Sección 22 informó por medio de un comunicado que ya se entabló comunicación con la instancia encargada de la logística, para determinar cómo se llevará a cabo esta jornada de vacunación, una vez que se conozca el esquema de vacunación, tendrán una reunión de coordinación para afinar algunos detalles como las sedes u fechas para cada una de las ocho regiones de la entidad.

Asimismo el documento manifiesta que la dirección seccional estará al pendiente de que todos los maestros y maestras oaxaqueños sean vacunados, además aclara que es decisión de cada profesor o profesora el acudir a recibir la vacuna, para ello pidió a quienes tienen dudas, a que se informen sobre esto.

Finalmente mencionan que el magisterio oaxaqueño continúa en la exigencia a los gobiernos federal y estatal de que el regreso a las clases presenciales se de cuándo hayan las condiciones como el que todos los planteles cuenten con los servicios básicos y los insumos para disminuir los riesgos de contagio de Covid.

