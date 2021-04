Convoca PAN a marcha por la justicia y seguridad en Oaxaca

-La marcha será el domingo 18 de abril a las cuatro de la tarde

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Partido Acción Nacional (PAN), está convocando a la sociedad en general para que participen en la marcha para pedir justicia y seguridad, están citando para el domingo a las cuatro de la tarde en el paseo Juárez el Llano, piden a los asistentes que lleven vestimenta de color blanco.

La convocatoria fue emitida en las redes sociales oficiales del partido y la compartieron diversos actores políticos del partido así como algunos candidatos y candidatas que participarán en las elecciones locales y municipales, así como por candidatos a Diputados Federales.

Esta convocatoria se hace luego de los hechos violentos que se han cometido en el último mes en contra de militantes de Acción Nacional, esta marcha también servirá para pedir justicia por los asesinatos de Ivonne Gallegos y de Leonardo Díaz Cruz, quienes fueron privados de la vida en ataques armados.

