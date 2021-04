Avanza proceso electoral con llegada de paquetería al INE Tuxtepec

-Lo que llegó fue documentación, materiales así como útiles de escritorios.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes llegó al Consejo Distrital del INE con sede en Tuxtepec parte de la paquetería que se va a utilizar en los próximos comicios electorales, y con esto avanza el proceso en este distrito electoral federal.

El Presidente del Consejo Distrital 01 del INE Demetrio Cabrera Hernández, dijo que se recibieron 93 cajas y 25 paquetes de lo que llaman materiales electorales, y los cuales después de sanitizar serán resguardados para utilizarse en próximos días.

Lo que arribó este día fue documentación, materiales, útiles de escritorios y otros más, por lo tanto no requirió ser resguardado por elementos del ejército mexicano, así mismo, informó que se espera que a mediados del mes de mayo arribe la documentación electoral la cual sí tiene que ser custodiada, ya que es la que será entregada a los representantes de casillas, días antes de la elección.

Con la llegada de esta paquetería avanza un poco más este proceso electoral en el distrito, además de que en días pasados iniciaron las campañas electorales, pero también el Consejo Distrital ha estado sesionando y en días pasados probaron la instalación de 530 casillas electorales.

