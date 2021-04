Tras impugnación de Pradillo, Comisión Nacional de Elecciones confirma que no hubo encuesta en Santa Lucía del Camino

-El documento manifiesta que solo se aprobó un registro por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, motivo por el cual no se hizo la encuesta.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Comisión Nacional de Elecciones de Morena admitió que no existió ni se realizó la encuesta para elegir candidato a presidente municipal en el municipio de Santa Lucía del Camino del Estado de Oaxaca, donde presuntamente resultó ganador Juan Carlos García Márquez, según el Expediente CNHJ-OAX-598/2021, oficio: CEN/CJ/J/589/20121, emitido tras la impugnación que existe en el proceso de selección de candidato en esa población, esto contradice la aseveración del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y del actual candidato de que dicho municipio fue encuestado para elegir al mejor posicionado.

El documento emitido por la Comisión Nacional de Elecciones señala lo siguiente: “En Santa Lucía del Camino, sólo se aprobó el registro de un candidato por la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que resultó innecesario realizar la encuesta, en virtud de que no se actualizó el supuesto contenido de la misma, por lo que el registro aprobado por el órgano partidario se tiene como registro único y definitivo, en consecuencia, el agravio manifestado con la omisión de realizar una encuesta, así como la publicación de sus resultados y al metodología utilizada deviene de inoperante”.

En ese sentido la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del Partido Morena, exigió transparentar el proceso de selección de candidato en el municipio de Santa Lucía del Camino para resolver la impugnación que existe sobre el registro de Juan Carlos García Márquez, como presunto candidato a presidente municipal como lo indica el expediente CNHJ-OAX-598/2021.

Fue el 28 de marzo cuando el aspirante a candidato a Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Mario Pradillo, dio a conocer el inicio del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), debido a que Morena nunca explicó la metodología, los cuestionarios y las personas que fueron encuestadas, para darle legalidad al proceso de selección de candidatos.

La comisión aceptó el Acuerdo de Admisión, bajo el expediente CNHJ-OAX-598/2021, “Se admite el medio de impugnación presentado por el C. Mario Luis Pradillo Sánchez, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto del partido; y 19 del Reglamento de la CNHJ”, subraya el expediente.

Cabe mencionar que, mientras Morena no haga público qué casa encuestadora realizó el ejercicio, si está certificada la empresa, la legalidad del procedimiento, la metodología y los resultados, se mantendrá impugnada la elección de Juan Carlos García Márquez como candidato a edil de Santa Lucía del Camino.

