Tras haber sido bajada de la JUCOPO, Diputada Delfina Guzmán no asistió a sesiones

-Aunque presentó justificación de inasistencias ante la Mesa Directiva



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Desde que la Diputada Local Delfina Guzmán fue removida de la Coordinación del Grupo parlamentario de Morena y de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), no ha asistido a las sesiones que se han realizado, aunque ha presentado oficios para justificar su inasistencia.

Las sesiones a las que no ha asistido la ex Presidenta de la JUCOPO son la sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles, en la que se nombró a los integrantes de la diputación permanente y a la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la legislatura local, así como la aprobación y presentación de propuestas e iniciativas de los diputados y diputadas.



Tampoco asistió a la sesión de clausura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la actual legislatura y en la que asumieron sus cargos los integrantes de la diputación permanente, quienes serán los encargados de atender los temas que se presenten en el periodo de receso que culmina el próximo primero de julio.



Cabe recordar que el pasado 7 de abril la mayoría de los legisladores de Morena desconocieron a Delfina Guzmán como su coordinadora y nombraron a Fredie Delfín Avendaño, por esta situación la legisladora presentó una demanda ante el IEEPCO por el delito de violencia política en razón de género.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario