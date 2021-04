Se informa de los días y horarios para el pago de nómina vía cheque a trabajadores de la educación de Oaxaca

-Los calendarios pueden consultarse en las redes sociales y la página web institucional.

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de abril de 2021.- Para garantizar la salud y cuidado del magisterio oaxaqueño, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) estableció calendarios en la entrega de cheques para quienes cobran en esta modalidad, el cual lleva un orden alfabético por inicial de apellido y pueden consultarse en las redes sociales y la página web institucional en el enlace www.oaxaca.gob.mx/ieepo/

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las y los docentes han demostrado compromiso, trabajo y amor a la profesión de enseñar por vocación, por lo que la autoridad educativa reconoce el papel insustituible que desempeñan, así como su apoyo y esfuerzo en las actividades a distancia del ciclo escolar 2020-2021.

Respetando los protocolos sanitarios establecidos para proteger la seguridad y salud de quienes acuden a efectuar el trámite y del personal que lo realiza, a partir de este miércoles 14 y durante el jueves 15 de abril, se lleva a cabo el pago mediante cheque, de la quincena siete de este año.

Para las y los trabajadores de los Valles Centrales, en la pagaduría de San Felipe del Agua la entrega de cheques comenzó el miércoles 14 de abril conforme al calendario organizado en orden alfabético, con la inicial del apellido paterno de la A a la C, en el horario de 8:00 a 10:30 horas. De la letra D a la G, de 11:00 a 12:30 horas y de la H a la L de 13:00 a 15:00 horas.

El jueves 15 de abril, de 8:00 a 10:30 horas se recibirá a las y los trabajadores con apellidos de la M a la Q; de 11:00 a 12:30 horas se tiene programada la atención de las iniciales S y V y finalmente, de 13:00 a 15:00 horas al bloque R,T,U,W,X,Y,Z.

Como en ocasiones anteriores, con apego a las medidas establecidas por las secretarías de Salud federal y estatal, para proteger la salud de la comunidad magisterial del estado, se sigue un riguroso protocolo sanitario y de seguridad, con el fin de evitar concentraciones y mantener el orden.

El IEEPO exhorta a las y los trabajadores de la educación a usar cubrebocas, cumplir con las medidas de prevención y guardar entre sí un metro y medio de distancia en la fila de espera.

