Muere inspector de Oaxaca de Juárez, luego de ser agredido por vendedor ambulante

-La agresión se dio el pasado domingo en el centro histórico de la capital oaxaqueña

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La noche de este miércoles el inspector de comercio del municipio de Oaxaca de Juárez Gregorio Cortés Cruz falleció por las lesiones que le provocaron los golpes que le propinó un comerciante ambulante presuntamente de origen salvadoreño el pasado domingo en el centro histórico de la capital oaxaqueña.

Debido a los golpes Corté Cruz fue trasladado por la Cruz Roja Mexicana a un hopital para que se le diera atención médica, su estado de salud se reportó como reservado, cabe mencionar que durante la agresión el funcionario municipal no fue auxiliado por ningún elemento de la policía municipal o estatal.

De acuerdo a versiones de algunos testigos, Gregorio Cortés se acercó al vendedor ambulante para intentar llamarle la atención al vendedor ambulante, quien presuntamente agredía a su pareja, fue en ese momento cuando el sujeto se fue a los golpes y agredió de manera brutal al inspector de comercio.

El hoy finado se encargaba de vigilar que los comerciantes ambulantes cumplieran con los protocolos de prevención por la pandemia del coronavirus en el centro de la ciudad de Oaxaca, el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín comentó que llevará ante la justicia al responsable de las agresiones.

Así lo publicó en su cuenta oficial de twitter: “Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de nuestro compañero inspector de la Subdirección de Regulación de la Actividad en Vía Pública, Gregorio Cortés. Llevaremos ante la justicia a la persona responsable de este condenable suceso.”

