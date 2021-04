Muere a los 81 años el primer actor Patricio Castillo

-El primer actor estuvo por un mes internado debido a una afección pulmonar

La tarde de este jueves 15 de abril, murió a los 81 años el primer actor chileno Patricio Castillo, quien lamentablemente perdió la batalla tras estar poco más de un mes internado en un hospital debido a una afección pulmonar.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que en sus cuentas oficiales lamentó el deceso del histrión, quien de hecho formaba parte del sindicato; asimismo, el productor Kiko Campos escribió en Twitter que lamentaba mucho la muerte de su amigo.

Sin duda a Patricio Castillo se le recordará por haber participado en más de 30 películas, entre las que destacan Maten al León, Amores Perros, Mecánica Nacional, Así del precipio, El atentado, Actas de Marusia y Pecado original, solo por mencionar algunas de sus actuaciones.

