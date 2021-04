Identifica SSO 115 pacientes nuevos con COVID-19, 15 han sido hospitalizados

-Se notifican seis defunciones más, con lo que suman tres mil 342 decesos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 14 de abril de 2021.- La jefa del departamento de Cáncer de la Mujer de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Karla Cruz Martínez, informó que al corte de este 14 de abril se han registrado 115 casos nuevos por COVID-19, que suman 44 mil 983 acumulados.

Señaló que hasta este miércoles, 71 mil 824 personas han sido estudiados por sospecha de contagio, de los de los cuales 22 mil 290 son negativos, hay cuatro mil 551 sospechosos, 41 mil 197 se han recuperado, y lamentablemente se contabilizan tres mil 342 decesos, seis más que el día de ayer.

Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales notifica 30 mil 753 confirmados y mil 780 defunciones, Istmo tres mil 695 y 529 muertes, Tuxtepec dos mil 935 y 340 decesos, Costa dos mil 234 y 230 muertes, Mixteca tres mil 788 y 320 fallecimientos, Sierra mil 578 y 143 defunciones.

Los 115 casos nuevos fueron detectados en 37 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el de mayor número con 38, Cosolapa con 13, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino con siete cada uno, así como San Pablo Etla, Santa Cruz Amilpas, Tlacolula de Matamoros y Villa de Etla con cuatro, respectivamente; el resto con dos y un caso.

La funcionaria dijo que hay 454 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales registra 244, Tuxtepec con 66, Istmo con 57, Costa con 36, Mixteca con 27, y la Sierra con 24.

De las tres mil 342 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y de 60 a 64 años con mil 580, 744 y 492 muertes, respectivamente. Por sexo, dos mil 156 eran hombres y mil 186 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 41%, seguido de la diabetes con 36%, y la obesidad con 21.7%.

En relación a la ocupación hospitalaria, en las últimas 24 horas se ingresaron a la red médica a 15 nuevos pacientes, para un total de 152 personas hospitalizadas, lo que representa un 25.4% de saturación de manera global, cuatro nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad.

Señaló que hay seis centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: El Hospital General de Zona número uno del IMSS, Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, Centro de Salud Urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, Cruz Martínez recomendó a la población quedarse en casa si es posible, usar el cubrebocas de forma correcta en el espacio público, aplicar siempre la sana distancia, y ante cualquier síntoma relacionado a la enfermedad evitar el contacto con personas, así como acudir a atención médica aplicando las recomendaciones sanitarias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario