Cruz Ámbar Tuxtepec exhorta a no realizar llamadas falsas

-A la semana son 2 las que reciben aproximadamente



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En reiteradas ocasiones se ha hecho el exhorto a los ciudadanos a vigilar que en sus hogares no se realicen llamadas falsas a los cuerpos de rescate, sin embargo estas llamadas de broma se siguen dando en las diversas corporaciones de primeros auxilios, una de ésta es Cruz Ámbar en donde se reciben unas llamadas por semana.



El delegado municipal de Cruz Ámbar en este municipio, Isidro Fernández Cueto señaló que atiendes unas 6 llamadas al día, pero a la semana 2 son falsas “llegamos, inclusive llega la policía municipal, la policía vial y no hay tal accidente y se le pregunta a las personas y nos dicen no aquí no hay nada” agregó.



Dijo que la situación de las llamadas falsas es un problema, ya que además de trasladarse hasta el lugar y gastar combustible, alguien puede tener una emergencia y pueden perder hasta la vida “pedirle a la ciudadanía que no juegue con los números de emergencia, porque lejos de hacernos una broma a nosotros, si nos repercute en el gasto de combustible, pero pondríamos en juego la vida de una persona”, reiteró.



Este cuerpos de rescate tiene carencias como todos, y su situación se complica cuando acuden a los llamados falsos, porque el año pasado solo recibieron una donación de combustible y este año solo los han apoyado una vez, por lo que aprovechó para solicitar a los ciudadanos el apoyo para que sigan brindando servicios.

