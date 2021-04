Comienzan afectaciones en suministro de agua potable por estiaje en Tuxtepec

-Vecinos de la colonia María Eugenia, entre los afectados al inicio de esta temporada de calor por la reducción en el bombeo de agua



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Ante el incremento de las temperaturas, propias de la época del año, comenzó el estiaje en los pozos de agua en Tuxtepec, lo que ha causado falta del suministro de agua potable en algunas colonias del municipio.



Entre los primeros asentamientos afectados con la reducción del vital líquido se encuentran la colonia María Eugenia, María Luisa y El Trigal; para solucionar el problema personal del ayuntamiento comenzó a implementar un plan para suministrar el líquido, informaron las autoridades.



El director de Agua Potable Carlos Camarillo, explicó que debido a la temporada de calor los pozos de agua dejan de producir la misma capacidad de agua para abastecer con la misma regularidad a todas las colonias, uno de estos pozos con una merma es el de la Expo Feria y Sureste.



Además, que hasta ahora no han podido abastecer el macro tanque y el tanque 2000, que son los que abastecen estas colonias que sufren la falta del suministro potable.



El problema se acentúa en colonias localizadas en puntos altos, como es la María Eugenia, en donde el sistema de bombeo no alcanza a cubrir las necesidades, situación que ha ocasionado la molestia y queja de los vecinos.



Carlos Camarillo. indicó que se está manejando un tandeo en el bombeo y suministro de agua para la parte alta de la colonia, además se ha prolongado el sistema de bombero dos horas más, por lo que pasó de un corte a la medianoche a las 2:00 horas –madrugada-.



Pero entre las acciones más eficientes para contar con el vital líquido, se encuentra el cuidado y uso responsable del agua, por lo que llamó a la población a no desperdiciar el líquido.

FOTO: Ilustrativa

