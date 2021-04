Cargadores de Tuxtepec laboran solo al 50% y reclaman olvido por parte de las autoridades

-Señalan que ha sido un año muy difícil para ellos y a pesar del semáforo verde solo laboran a mitad de semana una parte y la otra mitad en el resto de la semana para compensar los ingresos de sus agremiados.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Secretario General del la Unión de Cargadores y Alijadores de Tuxtepec, Jaime Pérez Martínez, señaló que en la actualidad han sido un gremio muy olvidado por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pues aseguran que ha sido un año muy difícil para ellos debido a la pandemia.

Comentó que pese a que se encuentra en semáforo verde la mano de obra se encuentra muy limitada, pues dijo que solo se ha venido ocupando el 50% del personal en las diferentes tiendas comerciales de la ciudad, lo que ha complicado el trabajo de los 89 agremiados que tienen que llevar el sustento a sus familias.

Así también, explicó que están a la espera que los políticos los contraten durante el proceso electoral, para la repartición de despensa o lo que se requiera, pues añadió la urgencia de laborar para poder generar ingresos, ya que indicó que pese a la baja de contagios de covid-19 en la ciudad, dijo que solamente la mitad de los agremiados siguen sin trabajar en las empresas que son contratados para cargar o descargar la mercancía.

Por otro lado, detalló el representante de los cargadores que otras de las situaciones en contra es que tampoco cuentan con prestaciones ni seguridad social, aunado a que la mayoría solo trabajan la mitad de semana y la otra mitad el resto del gremio para compensar los ingresos y puedan mantener a sus familias.

En lo que respecta a los adultos mayores, comentó que ellos sólo reciben atención médica cuando se requiere pero no cuentan con el seguro para sus familiares por lo que espera que los nuevos funcionarios públicos que vayan a ser elegidos, tomen en cuenta a la unión de cargadores y puedan apoyarlos con estos servicios y prestaciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario