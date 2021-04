Busca Gobernación acuerdos entre Playa de Mono y colonia Tuxtepec para solucionar conflictos y continuar obra

-Reconoció Gaudencio López que en las mesas de negociaciones no se ha llegado a ningún acuerdo, sin embargo espera una pronta solución entre las 2 partes para no retrasar más los trabajos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Gobernación y Reglamento Gaudencio López Solís, señaló que en el conflicto generado en las colonias Tuxtepec y Playa de Mono por la obra de drenaje pluvial, se debe prevalecer el diálogo, pues sostuvo que es la única manera de sacar los trabajos adelante.

En entrevista, el funcionario público explicó que para este año en la colonia Playa de Mono se contempla la obra de un drenaje pluvial que tiene que pasar forzadamente por un predio de la colonia Tuxtepec, sin embargo, sus colonos no están de acuerdo que la instalación de esas tuberías pasen por su lado, ya que las aguas pluviales afectarían a su colonia con inundaciones, por lo que explicó que esto ha retrasado la obra para cumplir con Playa de Mono.

Asimismo, reconoció que la preocupación de la colonia Tuxtepec es que esta obra podrían afectarlos sobre todo en temporada de lluvias por estar en una zona baja, sin embargo, dijo que se busca un acuerdo entre las partes involucradas para que haya avances y no se retrase este proyecto, sin necesidad de afectar a ninguna de las 2 partes.

También, indicó que a pesar de las mesas de negociaciones que se han instalado para que haya un acuerdo, no se ha podido lograr, sin embargo comentó que se esta buscando de nueva cuenta un acercamiento para que no se retrasen más los trabajos, antes de que lleguen las lluvias.

Por otro lado, Gaudencio López Solís, dijo que el problema que presenta la mayoría de las colonias en la actualidad, es la falta de agua por el estiaje, sin embargo mencionó que se sigue trabajado para seguir concientizando a la ciudadanía por el uso moderado del vital líquido, pues señaló que es algo que se debe de prevenir, ya que año con año ocurre este problema.

