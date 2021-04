Segunda dosis en Oaxaca entre alegría, ansiedad y molestia; reorganizan fila en plena jornada

-Se convirtió en molestia e inconformidad para adultos mayores que comenzaron a regresar porque no les correspondía su aplicación de la segunda dosis este jueves

José Cruz/Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El primer día de la jornada de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid en la capital oaxaqueña, se mostró mayor orden que en la primera primera jornada del mes de marzo, sin embargo la molestia surgió por una reorganización por parte de las autoridades federales, para quienes ya estaban formados desde el pasado martes.



Lo que comenzaba como un día tranquilo, se convirtió en molestia e inconformidad de los adultos mayores que comenzaron a regresar porque no les correspondía su aplicación de la segunda dosis este jueves, la Secretaría de Bienestar indicó que se iba a respetar el calendario publicado el pasado martes por la tarde, cuando había personas formadas.



Es decir que los que recibieron la vacuna el 9 de marzo, les correspondía este jueves 15 de abril, los que se vacunaron el 10, les toca el viernes 16 y finalmente a los que se les aplicó el 11 de marzo les corresponde el sábado 17 de abril.



Aunque al principio había molestia en las personas al acatar la indicación, finalmente entendieron el procedimiento y se retiraron del lugar, por lo que tendrán que regresar el día que les corresponde, para ello se les entregó una ficha y se les organizó en grupos de cincuenta personas, para evitar que haya largas filas en las sedes.



En algunas sedes no hubo inconvenientes, además de que en varias de ellas la aplicación de la vacuna terminó poco antes de las tres de la tarde.

