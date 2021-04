“Tianguis” de comerciantes tuxtepecanos en Malecón Paso Real es temporal

-Los comerciantes han permanecido por un periodo de 20 días y este fin de semana se retirarán.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Sin una fecha especial que haya sido motivo para su instalación, comerciantes locales de Tuxtepec se establecieron en forma de tianguis en el malecón Paso Real con el fin de incrementar sus ventas.

El director de Comercio del ayuntamiento de Tuxtepec, Jimmy Davis, indicó que los vendedores sí cuentan con permiso, pero en un primer trámite solo fue para un fin de semana, pero después extendieron la solicitud para permanecer más días.

El tianguis tiene cerca de 20 días que se instaló, pero también ha faltado promoción de los mismos comerciantes para dar a conocer sobre su actividad que tiene como fin repuntar sus ventas luego de meses críticos por la crisis económica que ocasionó la pandemia.

El malecón Paso Real ha servido como un punto de referencia para la instalación de plazas temporales, como ocurre regularmente en diciembre, pero con vendedores foráneos para ofrecer productos relacionados con el día de la Virgen de Guadalupe o adornos navideños.

