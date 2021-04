Sufre río Valle Nacional de estiaje y contaminación

-Pese a que siguen algunas restricciones para el esparcimiento en este espacio, los ciudadanos acuden y dejan sus desechos en la ribera del río y en el mismo caudal

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.,- La temporada de calor comienza a tener impacto en el nivel del río Valle Nacional, lo que al mismo tiempo también convoca a que más personas acudan a realizar actividades de esparcimiento.

Sin embargo, son los desechos por parte de los bañistas lo que más causa afectaciones al afluente, uno de los más importantes en la región de la Cuenca.

A simple vista se dan muestras de la irresponsabilidad de los ciudadanos que dejan la basura en la playa, sin importar que esto derive en un foco de infección que pueda propagar la contaminación del agua, aun ocupado por algunos pobladores para actividades cotidianas.

En los últimos días se ha vuelto más común ver bolsas de frituras, botellas de licor, refrescos, vasos de veladoras, frascos de pesticidas, gorras, huaraches, ropas y hasta marcas de fogatas a la orilla del rio, entre otros productos.

Por lo que urge que las autoridades municipales intervengan, pues a pesar de las quejas y denuncias de vecinos, hasta el momento las autoridades de ecología y de protección civil, no han acudido o emitido medidas para el cuidado del espacio.

En su momento, el Comité de Recursos Naturales de la Chinantla (CORENCHI) informó que desde la sierra Juárez, concretamente en San Antonio del Barrio y Santa Cruz Tepetotutla, se había trabajado para la conservación de este rio.

Sin embargo argumentaron que poco se ha podido hacer, ya que en la Chinantla baja (refiriéndose a la cuenca de Papaloapan), no le han dado el cuidado ni el mantenimiento que requiere este rio para su conservación como medio de vida para el medio ambiente.

