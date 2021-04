Sin contrato de obra trabajan en centro de salud de San Bartolo, asegura Agente

-Señaló que están al pendiente para que la obra se concluya, ya que tiene que haber un contrato de por medio, pero no se ha firmado.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 21 de febrero en la visita del Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, colocaron la primera piedra de lo que será el centro de salud de San Bartolo, sin embargo a decir del agente de la comunidad Paulino Soto, están trabajando sin que exista un contrato con una constructora.

Agregó que están realizando los trabajos, pero aún está el pendiente de que no hay un contrato con alguna empresa, por lo que han estado exigiendo a los representantes del gobierno estatal en la región, que se le dé seguimiento al tema y no vayan a dejar los trabajos inconclusos “he estado pendiente con SEGEGO de sentarnos en una mesa de trabajo para definir el tema de que el compromiso sea real, con un papel y ese papel es el contrato con la compañía”.

Dijo que han visto que han estado trabajando y ya realizaron la bodega en donde guardarán el material y están con el cimiento, pero lo están haciendo sin que haya un contrato “estamos consientes que fue un compromiso por cuestiones políticas, el gobernador sí puso la primera piedra, han trabajado, pero al final de cuentas debe de haber una licitación para la obra”.

Explicó que cuando se realiza una obra estatal “se licita, se concursa, se gana la obra y se firma el contrato con la empresa en donde se manejan montos, hasta ahorita pues no nos han dicho que no se va afirmar pero estamos pendientes de ese tema dado que fue uno de los compromisos que se hizo cuando llegó el gobernador” puntualizó.

Así mismo reiteró que le han informado que el contrato se va a firmar cuando se tenga el presupuesto de la obra desde el diseño, generadores y todos los gastos que implicará este centro de salud, sin embargo van a estar al pendiente de que esto ocurra y hasta que se tenga el contrato de la obra van a estar tranquilo.

Esperan además de que en el plazo que les dieron de 6 meses se concluya, aunque están consientes de que por el periodo electoral, esto se puede atrasar.

