Retomarán supervisiones en comercios de Tuxtepec, ante relajamiento de medidas sanitarias

-Luego de hacer una pausa en los recorridos, las verificaciones continuarán para evitar que los comercios sean foco de riesgo de contagios.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante el relajamiento visible en las medidas sanitarias frente al covid-19, lo cual incluye a los establecimientos, el director de Comercio de Tuxtepec Jimmy Davis Santos, señaló que retomarán los recorridos de inspección y supervisión para que en los comercios no se baje la guardia.

Conforme fue cambiando el semáforo epidemiológico en su nivel de riesgo, se fueron descartando medidas de seguridad, por lo que al cambio de color verde, que marca riesgo bajo, se registró un aumento mayor de personas que no toman las medidas de higiene ante el coronavirus.

Por eso, la dirección de Comercio del gobierno municipal de Tuxtepec continuará con los exhortos y actividades de sensibilización a la población para seguir con los cuidados, principalmente al momento de acudir al centro de la cuidad a realizar sus compras.

Davis Santos dijo que es necesario que los establecimientos cuenten con los filtros para garantizar la seguridad a quienes acuden a realizar sus compras y puedan transitar de una manera segura.

Al cambio de semáforo epidemiológico, TVBUS constató que es cada vez más común ver a ciudadanos transitar en el centro de Tuxtepec sin cubrebocas, sin respetar la sana distancia en distintos espacios y actividades, así como que en establecimientos relajaron las medidas sanitarias.

