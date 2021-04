Para erradicar violencia hacia mujeres, se deben fortalecer esquemas de investigación: Mariana Benítez

-Dijo que también es necesario sensibilizar a la sociedad y sancionar a quienes cometan este tipo de delitos.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Es una decisión de estado el buscar los mecanismos para erradicar la violencia hacia las mujeres, también es necesario sensibilizar a la sociedad y fortalecer los esquemas de investigación y sanción a quienes cometan este tipo de delitos, así lo manifestó la abogada y militante priísta Mariana Benitez Tiburcio.

Agregó que es necesario en muchos de los casos que se han registrado no se llega a sancionar a los responsables, para ello indicó que se debe asignar un presupuesto considerable a las fiscalías, también debe haber voluntad política de los gobiernos a nivel nacional, así como en los partidos políticos.

En días pasados se firmó el “Pacto por un proceso electoral cívicamente responsable”, con el cual dijo se envía un mensaje de compromiso y voluntad, aunque muchas personas piensen que estos documentos son solo para tomarse la foto, sin embargo dijo que esto también sirve para reclamar a las autoridades en caso de que no se esté haciendo nada en contra de la violencia política hacia las mujeres.

Indicó que lamentablemente las autoridades electorales se tardan en dar solución a las demandas presentadas por violencia política en razón de género, incluso cuando se piden medidas cautelares para las mujeres no se dan a la brevedad, en ese sentido indicó que espera que no se vuelva a repetir un caso como el de Ivonne Gallegos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario