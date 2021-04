Nombra Congreso a integrantes de diputación permanente

-Estará presidida por la Diputada Griselda Sosa Vásquez del distrito 09

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La sexagésima cuarta legislatura eligió y tomó protesta a los integrantes de la diputación permanente, quienes serán los encargados de sesionar durante el periodo de receso legislativo, así como convocar a los legisladores a alguna sesión o periodo de sesiones extraordinarias.

La diputación permanente quedó integrada de la siguiente manera: Griselda Sosa Vásquez como Presidenta, Migdalia Espinoza Manuel como VicePresidenta, en las secretarías quedaron Aleida Tonelly Serrano Toledo, Maritza Scarlett Vásquez Guerra y Emilio Joaquín García Aguilar, mientras que los suplentes electos son Cesar Morales Niño y Jorge Villacaña Jiménez.

Esta fórmula fue electa con 29 votos a favor de los legisladores que asistieron a la sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles y la cual inició con aproximadamente tres horas de retraso, ya que la sesión fue convocada a las once de la mañana e inició minutos antes de las dos de la tarde.

