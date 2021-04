Fracasa en Oaxaca manifestación de médicos privados para exigir vacuna contra Covid, solo asistieron cinco

-La convocatoria fue hecha para setenta y seis ciudades del país, en Oaxaca no hubo respuesta.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de la convocatoria hecha por parte de las redes sociales de “Yo SOY Medico#17 “a 76 ciudades de la República, en la que llamaban a una marcha por parte de los médicos del sector privado para exigir la aplicación de la vacuna contra el covid-19, en Oaxaca solo se presentaron cinco representantes del gremio por lo cual no se llevó a cabo la manifestación.

La exigencia por parte de este sector de la comunidad médica, se debe a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que no hay fecha para que sean vacunados, a pesar de los reclamos de que muchos están arriesgado sus vidas en la lucha contra el Covid, al igual que el personal del sector público.

Cabe mencionar que el movimiento ” #Yosoy#17 ” invitó a setenta y seis ciudades del país, en Oaxaca la cita estaba programaba para las nueve de la mañana en la fuente de las 8 regiones, donde únicamente llegaron cinco médicos y por consiguiente se suspendió la marcha que terminaría en el zócalo capitalino.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario