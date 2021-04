Denuncia Diputada Marichuy incongruencia en cifras de Covid en Oaxaca

-Señaló que hay más de 700 casos nuevos desde el 8 de abril, llama a la población a no confiarse por estar en semáforo verde.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La Diputada Local por María de Jesús Mendoza Sánchez, denunció que las cifras que dan a conocer los Servicios de Salud de Oaxaca, no coinciden con los casos activos que reportan, pues desde el 8 de abril son más de 700 casos nuevos y al corte del día 13, solo se reflejan 389 casos activos.

La legisladora hizo un llamado a los legisladores a no ser cómplices por no alzar la voz ante esta situación, refirió que por la pandemia han perdido la vida el Diputado Othón Cuevas y dos colaboradores del Congreso del Estado y de manera particular dijo que perdió a su hijo y a su hermano por esta enfermedad.

También pidió que se promueva que Oaxaca no está en semáforo verde, en ese sentido pidió a la población no confiarse porque la entidad está en semáforo verde, asimismo refirió que en la vía pública se puede ver a muchas personas que ya no usan el cubrebocas, además de que en muchos comercios se han relajado las medidas de sanidad.

