Declaran 13 municipios en emergencia por incendios forestales en Oaxaca

-A partir de la misma, se contará con los recursos para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de abril de 2021.- A petición del Gobierno de Oaxaca, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia en la entidad, para 13 municipios afectados por diversos incendios forestales.

De acuerdo a la solicitud y evidencias enviadas por los municipios, se declararon en emergencia a: Cuilápam de Guerrero, Putla Villa de Guerrero, San Juan Lachao, San Juan Ozolotepec, San Juan Teita, San Miguel del Puerto, Santa Cruz Itundujia y Santa María Tonameca.

De igual manera, los municipios de Santo Domingo Tehuantepec, Santiago Astata, Santiago Ixtayutla, Santo Tomás Jalieza y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, por la presencia de incendios forestales en el periodo del 23 de febrero al 5 de abril de este año.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias que estará llegando a las comunidades a través del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

