Solo dos candidatos a diputados federales por Oaxaca, les interesa el medio ambiente

-Este martes se realizó el foro “Agua y medio ambiente” y sólo asistieron dos, de los seis candidatos que fueron invitados.

Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Dos de los seis candidatos a la Diputación Federal del distrito 08 acudieron a la invitación que hizo el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), para abordar temas relacionados con el cuidado y preservación del medio ambiente, los candidatos que llegaron fueron Karla Jiménez Carrasco de Fuerza por México y José Antonio Hernández Fraguas de la coalición “Va por México”.

Cabe mencionar que el COAO envió invitación a todos los candidatos a Diputados Federales para escuchar sus propuestas y plantearles algunas soluciones para revertir el daño al medio ambiente, los candidatos que no asistieron fueron Benjamín Robles Montoya, Lizeth Zárate, Dominga Escobar y Martha Erika Rodríguez Sosa.

Los temas que se abordaron fueron las propuestas que tienen cada uno de los para abatir la problemática de las áreas protegidas y la cobertura vegetal de la entidad, la cual se encuentra en grave peligro debido a los incendios, desarrollos urbanos no sustentables, cambio de uso de suelo y la tala irracional de los recursos maderables.

Otro de los puntos fue la grave contaminación en que se encuentran afluentes como el Río Atoyac, el río salado y el río San Felipe, por lo que señalan es necesario hacer algo para revertir estas situación, pues los ambientalistas señalan que los recursos como el agua se están agotando cada año en la capital de la entidad.

También se cuestionó a los candidatos sobre las acciones que emprenderían para conservar y revitalizar los parques y jardines públicos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, así como los bosques urbanos del Cerro del Fortín, el Cerro del Crestón y el Parque Nacional Benito Juárez, ya que las plagas están afectando a los bosques de la entidad.

De los puntos que se abordaron cada uno de los candidatos fueron dando sus propuestas y retroalimentándolos con la de los ambientalistas, al término del foro tanto ambientalistas como los candidatos asistentes se comprometieron a hacer modificaciones en materia legislativa, se hará una reforestación con árboles de calidad.

