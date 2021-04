Reporta SSO 175 nuevos contagios de COVID-19 durante el fin de semana

-Contabilizan tres mil 328 defunciones

-44 municipios con contagios nuevos

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que este fin de semana la entidad acumuló 44 mil 693 casos de COVID-19, mientras que tres mil 328 personas han fallecido por causas asociadas a la enfermedad.

Asimismo, los datos precisan que 21 mil 940 casos se han descartado, 41 mil 025 personas se han recuperado, 340 se encuentran activos, y hay un total de 71 mil 222 pacientes que han presentado síntomas relacionados a la enfermedad, informó la jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López.

Indicó también, que del 10 al 12 de abril se contabilizaron 175 contagios nuevos, ubicados en 44 municipios del territorio oaxaqueño, con la mayor incidencia Oaxaca de Juárez, zona que sumó 61 pacientes, para un total de 12 mil 882 acumulados; seguido de Cosolapa y Santa Cruz Xoxocotlán, ambos con 12 casos nuevos, para acumular 108 y dos mil 727; así como San Juan Bautista Tuxtepec con nueve, para un global de dos mil 214 contagios, y Santa Lucía del Camino con ocho nuevos casos, para un general de dos mil 198; el resto cinco, cuatro, tres, dos y uno caso.

La especialista añadió que hasta último corte epidemiológico, el sector salud notificó que la red hospitalaria presenta 25.3% de ocupación de camas para la atención de pacientes que requieren cuidado especializado, cinco nosocomios se encuentra al 100% de su capacidad, se reportaron 16 nuevos ingresos a la red hospitalaria.

Detalló que Valles Centrales acumuló 30 mil 565 pacientes y mil 775 defunciones, Istmo tres mil 673 y 528 defunciones, Tuxtepec dos mil 911 y 336 defunciones, Costa dos mil 219 y 228 defunciones, Mixteca tres mil 762 y 318 defunciones, Sierra mil 563 y 143 defunciones.

Añadió que del global de casos, por tipo de atención 37 mil 290 han requerido tratamiento ambulatorio, mientras que siete mil 403 fueron hospitalizados; 52.8% de los pacientes son hombres y el 47.2% restante corresponde a mujeres.

Respecto a los casos activos, Nakamura López señaló que, por Jurisdicciones Sanitarias, Valles Centrales presenta el mayor número de pacientes que enfermaron en los últimos 14 días con 184 notificaciones, Tuxtepec con 46, Istmo con 43, Costa con 32, Mixteca con 22, y por último la Sierra con 13.

Finalmente exhortó a las familias oaxaqueñas a llevar a cabo la sana distancia, uso correcto de cubrebocas, en la medida de lo posible quedarse en casa y ante una emergencia de salud llamar al 911.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario