Rafa Córdoba presenta su nuevo sencillo “En la distancia”

-Es su primer lanzamiento en plataformas musicales y el próximo viernes 16 de abril estrenará el video musical.

David Higareda

Este domingo el músico tuxtepecano Rafa Córdoba presentó su nuevo sencillo “En la Distancia” ” el primer tema que tendrá en plataformas musicales como “Spotify”

Rafa ha realizado canciones en varios géneros musicales y este ocasión “En la Distancia” es un balada “chill out” con algunos toques de rock progresivo y psicodélico, totalmente instrumental. Un tema original y totalmente de su autoría.

El incursionar en plataformas digitales le ha servido para llegar a más personas ya que hoy en día debido a la pandemia no se pueden realizar conciertos masivos para presentar sus nuevas canciones, a parte que la era tecnológica tuvo que hacerlo para renovarse.

La canción va acompañada de un video musical que se estrenará el próximo viernes 16 de abril en sus redes sociales. El videoclip fue grabado en la carretera hacia Chiltepec Oaxaca, donde utilizaron escenarios 100% naturales.

Córdoba comentó que es importante que la ciudadanía apoye a los talentos locales, ya que llegar a estas plataformas cuesta mucho trabajo. Afirmó que con el paso del tiempo seguirá subiendo más de su música original de su producción de aniversario que no salieron a la luz.

