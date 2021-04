Plantean nuevo impuesto para Netflix, Apple TV, Disney+ y Amazon Prime

-La propuesta es establecer un nuevo impuesto del 7%

El grupo parlamentario en la Cámara de Diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó una iniciativa de ley para establecer un nuevo impuesto del 7% a compañías extranjeras que ofrezcan la distribución digital de contenido multimedia o streaming.

La iniciativa propuesta por la diputada Reyna Celeste Ascencio; pretende que el gravamen se aplique al consumo de contenidos audiovisuales de empresas extranjeras, conocidas como Over to Top (OTT) que prestan dichos servicios a través de internet, como Apple Tv, Disney +, Hulu, Netflix, Amazon Prime, Roku, entre otros.

Por otro lado, la modificación obliga a cualquier entidad financiera o compañía de servicios de prepago a la retención y entero del nuevo impuesto planteado. Además, la iniciativa de ley busca destinar al menos el 40% de lo recabado por este nuevo impuesto, a programas de alcance social en telecomunicaciones en comunidades rurales e indígenas.

Asimismo,la diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, argumentó que ‘es justo que las fuentes de riqueza de la llamada economía digital contribuyan al erario público de los países donde obtienen ganancias, por equidad, en razón de que los ingresos de estas empresas provienen del consumo de servicios que se prestan y consumen en México. Además, actualmente las personas están aumentando su ‘consumo digital’ y por ende los ingresos de estas plataformas’.

Con información de Ya!FM

