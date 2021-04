Incertidumbre entre centros ecoturísticos de la Cuenca, por semáforo verde

-Permanecerán cerrados hasta que la asamblea decida si reabren los centros recreativos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pese a la llegada del semáforo verde al estado de Oaxaca, en la región de la Cuenca concretamente en los municipios de Valle Nacional y Jacatepec, los centros ecoturísticos permanecerán cerrados hasta que decidan los pobladores de algunas comunidades en asamblea general, si reabren o no.

Y es que a decir de los comités de estos centros recreativos que se encuentran en Rancho Grande, San Mateo Yetla, Cerro Marín, Nuevo Palantla y Jacatepec, estas áreas permanecerán cerradas hasta que en la asamblea se decida si es seguro la apertura de los balnearios o si continuarán restringidos para los visitantes, sin embargo también reconocen que por usos y costumbres, estas asambleas se realizan cada fin de mes y en esta ocasión será hasta el día 25 de abril, por lo que en este momento, no se tiene contemplado dar inicio a los servicios turísticos.

Señalaron que hay un acta de asamblea de todo el pueblo en la cual, se deben respetar las decisiones tomadas en esa reunión y será hasta esa fecha, cuando el mismo pueblo decida sobre sus centros ecoturisticos.

Aunque hasta el momento, se desconoce de cuanto es la pérdida económica registrada durante este año de contingencia, en donde se les cerró las puertas al turismo durante 2 puentes vacacionales de semana santa, así también como un periodo vacacional de verano donde son los tiempos en que se registra mayor presencia turística, sumado también a las altas temperaturas que se registran en la región durante esas temporadas.

Con esta situación, aun existe la incertidumbre en algunos comités de estos centros recreativos, ya que algunos son de reciente nombramiento y no cuentan en su totalidad con la capacitación para la prestación de servicios, por lo que algunos balnearios pospondrían su apertura hasta contar con la certificación de parte de la Secretaría de Turismo, de que ya sean aptos para ofrecer el servicio al visitante.

Señalaron que existe preocupación, ya que muchos visitante han estado al pendiente de que los centros recreativos vayan abrir próximamente, algo que causa presión entre los prestadores de servicios que han estado negando el servicio, lo que ha causado molestia entre los visitantes que han llegado desde otros Estados, por lo que informan a través de este medio que los centros Ecoturisticos seguirán cerrados, al menos en lo que resta del mes y que se dará a conocer en las redes sociales, el día que empiecen a ofrecer sus servicios al turismo.

