En Loma Bonita comercio informal y formal no relajarán las medidas, aseguran autoridades

-Supervisarán para que las medidas se sigan aplicando

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- El municipio de Loma no va a relajar las medidas principalmente en el comercio formal e informal, para evitar más casos de covid en este municipio cuenqueño, esto tras el paso de color naranja a verde del semáforo epidemiológico.

El asesor de la Regiduría de comercio Roberto Rodríguez Domínguez dio a conocer que las indicciones que hay es que en todo el comercio se sigan las medidas como son uso del cubrebocas, gel antibacterial y todo lo necesario para que los casos no se sigan presentando.

Agregó que estas medidas no solo son para el comercio formal, sino también con el comercio informal además de que los inspectores van a seguir con las supervisiones para que en todo el comercio se apliquen las medidas.

Por su parte la Directora de comercio Julia López García, llamó a la ciudadanía a no confiarse con este semáforo verde, ya que de no hacer los operativos, los casos de covid podrían incrementarse y retomar otras medidas que se implementaron en los meses anteriores y que provocó que la economía de este municipio cayera.

Reiteraron el llamado a los comerciantes y cuidadanos de no relajar las medidas contra el covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario