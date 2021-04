En la capital oaxaqueña segunda dosis para adultos mayores, se aplicará según calendario de la primera aplicación

-La secretaría de Bienestar detalló como será la calendarización para aplicar la segunda dosis de la vacuna covid.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Bienestar informó por medio de una publicación en su cuenta oficial de twitter, que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el covid para adultos mayores en Oaxaca, se realizará de acuerdo al día en que se aplicó la primera dosis, es decir, que se respetará si el biológico se aplicó el primero, segundo o tercer día de la campaña anterior.

Esta es la publicación que hizo la dependencia federal: “Aplicación de la segunda dosis Pfizer en Oaxaca de Juárez; si en la jornada del 9 al 11 de marzo te vacunaron el primer día, esta vez también te tocará el primer día y así sucesivamente, recuerda acudir al mismo punto en que te aplicaron la primera dosis”.

Esta publicación la hicieron luego de que se reportaron filas de personas en cada una de las sedes, a poco más de 48 horas de iniciar con la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores de la capital oaxaqueña.

Los requisitos que deben llevar los adultos mayores son comprobante de vacunación, INE, CURP actualizada y el número de expediente emitido en la primera aplicación, el horario en que iniciará la aplicación de los biológicos es a las nueve de mañana, cabe mencionar que la campaña será del jueves 15 al sábado 17 de abril.

