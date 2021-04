Continúan ex trabajadores del municipio de Oaxaca de Juárez exigiendo pago de salarios

-Denunciaron que aún les adeudan 35 mil pesos y que les dijeron que con lo que ya se les había pagado, quedaba liquidado el adeudo.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más ex trabajadores del área de obras públicas del ayuntamiento capitalino se manifestaron este martes en el palacio municipal, para exigir el pago del sueldo que tiene pendiente la autoridad municipal, el cual es de 35 mil pesos por cada uno de ellos, así lo manifestó Said Mendoza Sánchez uno de los extrabajadores.

Señaló que el adeudo era de cien mil pesos por trabajador, sin embargo en días pasados les pagaron una parte, quedando pendientes 35 mil pesos para cada uno de los 36 ex empleados, sin embargo la molestia fue que el ingeniero Pinto les comentó que con lo que se les había pagado, quedaba liquidado el adeudo.

Reiteró que el pasado 31 de diciembre fueron despedidos de manera injustificada y sin previo aviso, prometiéndoles que el adeudo quedaría liquidado entre los meses de enero y febrero, sin embargo esto no sucedió por lo que tuvieron que manifestarse para reclamar su pago.

Detalló que les habían agendado una reunión con personal del ayuntamiento para el pasado jueves ocho de abril, dijo que llegaron a la reunión y no fueron atendidos, fue ahí cuando el ingeniero Pinto les dijo que ya se les había pagado, por ello piden una audiencia con el Presidente Municipal para exigirle el pago de lo que les restan.

Finalmente dijeron que no van a dejar de insistir en que se les paguen los 35 mil pesos que se les adeuda, por lo que seguirán manifestándose las veces que sean necesarias.

