Asesinan a padre de Diputada y Presidenta del PAN en Oaxaca

-El ataque armado se dio sobre la avenida Símbolos Patrios. Fuentes al interior del partido, confirmaron que minutos antes había asistido a sesión de Consejo Estatal.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En un hecho violento Leonardo Díaz, padre de la Diputada Federal y Presidenta del CDE del PAN en Oaxaca Natividad Díaz, fue privado de la vida, tras recibir varios impactos de bala, el hecho se registró sobre la avenida Símbolos Patrios en un negocio de venta de materiales para la construcción.

El incidente se registró alrededor de las tres de la tarde, de acuerdo a fuentes al interior del PAN, Leonardo Díaz había asistido a una sesión de Consejo Político en la sede del partido en la capital oaxaqueña, en el lugar se encontraba inherte el cuerpo de padre de la legisladora a un costado de una camioneta color gris tipo pick up de doble cabina.

El reconocimiento del cuerpo lo hizo Leonardo Díaz Jiménez hijo de la víctima y presidente municipal con licencia de Ejutla de Crespo, al lugar de los hechos llegaron el Fiscal General del Estado Arturo Peimbert Calvo y el Secretario General del PAN en Oaxaca Juan Iván Mendoza Reyes.

Al ser abordado por los medios de comunicación, Peimbert Calvo se limitó a responder que se recabarán todas las pruebas para dar con los responsables de este ataque, que de acuerdo a los primeros reportes, fueron dos personas las que llegaron en una motocicleta color blanca, quienes abrieron fuego contra la víctima, quien presentó diversos impactos de bala en el pecho y en la cabeza.

Luego del ataque los responsables huyeron del lugar, cuando llegaron los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron el área para después proceder con el levantamiento del cuerpo.

Esta es el segundo ataque en menos de un mes en contra de militantes panistas, apenas el 20 de marzo fue asesinada Ivonne Gallegos quien era aspirante a candidata del PAN a la presidencia de Ocotlán de Morelos.

