Padres piden ayuda económica para tratamiento médico de joven accidentado en muro de Tuxtepec

-Debido al brutal accidente, terminó con una grave lesión en el cráneo que lo mantiene entre la vida y la muerte.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Padres del menor de edad de nombre David, quien sufrió un accidente en motocicleta sobre el bulevar Francisco Fernández Arteaga, la tarde de este domingo, piden ayuda a la población para recaudar fondos económicos a fin que su hijo reciba la atención necesaria para salvar su vida.

El adolescente recibió graves lesiones en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado para una atención especial al Hospital D’ María en la ciudad de Veracruz; pero por los altos costos y falta de recursos, su atención médica también se encuentra en riesgo.

Los padres del joven hacen el llamado de auxilio a la sociedad en general a quien guste apoyarlos.

La familia abrió una cuenta para recibir las donaciones, la cual se encuentra a nombre de Pablo Alonso Arano, padre del menor. La cuenta es la siguiente: 4169-1604-7734-0146 de Bancoppel.

El accidente ocurrió el domingo 11 de abril en el muro bulevar entre los ocupantes de dos motocicletas, con un saldo de tres personas lesionadas, una mujer y dos hombres, entre ellos David Alonso, quien desafortunadamente hoy se encuentra luchando por su vida en el nosocomio.

