Normalistas agreden con gases y pedradas a reporteros

-En cumplimiento de su labor, mientras grababan los actos vandálicos de los normalistas, los estudiantes comenzaron las agresiones a la prensa



Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Normalistas que mantienen un bloqueo sobre la carretera 190, agredieron a varios reporteros de distintos medios de comunicación, cuando se encontraban cubriendo la noticia, los supuestos normalistas robaron celulares, transmisores y dañaron cámaras fotográficas de los reporteros.

La molestia de los “normalistas” fue cuando se estaban causando destrozos en las antiguas instalaciones del IEEPO , en ese momento se fueron encima de los reporteros con palos y piedras, en grabaciones se aprecia cómo algunos pseudo estudiantes patean a varios trabajadores de los medios.

Como saldo de estas agresiones se reportan a varios reporteros con golpes, cámaras dañadas, así como el robo de un teléfono celular y un transmisor, luego de la agresión a los trabajadores de medios de comunicación, los “normalistas” ingresaron bombas molotov, gasolina y cohetones al viejo edificio del IEEPO, en dónde hicieron destrozos.

Cabe recordar que el pasado viernes este grupo de “normalistas” vandalizó las oficinas del IEEPO en la colonia reforma, rompieron cristales, destrozaron parte del mobiliario, quemaron una silla y luego de haber cometido estos desmanes, se retiraron del lugar.

A pesar de todo esto y de los videos que empezaron a circular en redes sociales y grupos de whatsapp, la policía estatal no hizo acto de presencia, aún cuando el llamado y las evidencias están a la vista de todos.

