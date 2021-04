Fallece segunda víctima de ataque contra Ivonne Gallegos

-Durante más de 20 días fue sometido a varias operaciones, falleció la madrugada de este lunes



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La madrugada de este lunes, a 23 días día del ataque contra Ivonne Gallegos, falleció Orlando R. H, quien iba manejando la camioneta de la ex aspirante del PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, esto luego de las heridas que recibió ese día en el ataque armado.



Orlando R.H. fue encontrado con vida luego del ataque del pasado 20 de marzo, por lo que fue trasladado a un hospital privado para ser intervenido quirúrgicamente, luego de varias operaciones no pudo reponerse de las heridas provocadas por los impactos de bala que recibió aquel día.



De acuerdo a información recabada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), un grupo de hombres armados dio alcance al vehículo en que iba Ivonne Gallegos a la altura de la desviación a Santo Tomás Jalietza, ahí hicieron varios disparos en contra de la política panista y en contra del chofer.



El Fiscal General Arturo Peimbert Calvo, informó en días pasados que la investigación para dar con los autores materiales de este crimen están muy avanzadas, por lo que en los próximos días podría girarse la orden de aprehensión en contra de varios involucrados en este hecho violento.

