Ex aspirante de Morena reprocha candidaturas en Tuxtepec

-Con una reacción tardía con más de 15 días, el pre candidato manifestó su desacuerdo a las encuestas que dieron el triunfo a Irineo Molina como candidato para la presidencia de Tuxtepec



Yuri Sosa



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de más de dos semanas de darse a conocer el resultado de las encuestas que el partido Morena realizó para el candidato a la presidencia de Tuxtepec y diputación local, el ex aspirante Rubén Bracamontes manifestó su rechazo y lo consideró como una imposición del partido.



En conferencia de prensa, acompañado de simpatizantes, el ex perredista se posicionó contra el nombramiento de Irineo Molina Espinoza, quien es el candidato de Morena en Tuxtepec y de Laura Estrada Mauro como candidata a la diputación local 2, quien va por la reelección.



Pese a eso, Rubén Bracamontes no manifestó su apoyo a algún otro candidato y tampoco aclaró si deja su simpatía por Morena o continuará, o en su caso su respaldo a los candidatos de otros partidos políticos.



En febrero de este año, Rubén Bracamontes anunció su postulación como candidato a la diputación por este partido.



Rubén Bracamontes, militó por varios años en el Partido de la Revolución Democrática, donde fue dirigente del Comité Municipal de este partido hace 10 años aproximadamente, principalmente destacó en el periodo cuando el PRD gobernó en Tuxtepec.



Después, tras algunas diferencias en el PRD se alejó de la política y recientemente se vio en algunas actividades de Morena, donde intentó un reimpulso a su vida política.

