Entrega la FPR 15 cuartos dormitorios a familias de escasos recursos en Nuevo Centro Valle Nacional

-Aseguran que es el resultado de la lucha que han emprendido contra todos los niveles de Gobierno para que los pueblos marginados también sean tomados en cuenta.

Alex Morales

La organización del Frente Popular Revolucionario, arribó hasta la comunidad de Nuevo Centro Valle Nacional, para hacer entrega de 15 cuartos dormitorios, un proyecto que arrancó en el mes de febrero, atendiendo a las familias de muy escasos recursos de ese lugar y que hoy culmina con su entrega.

Por su parte, Demetrio Martínez Ramírez, coordinador municipal de esta organización, señaló que esto es el resultado de las continuas luchas que vienen realizando para exigir al Gobierno del Estado y Federal, mayor atención a las zonas marginadas de Oaxaca, como son estas comunidades que viven en extrema pobreza.

Pese a estar ubicado cerca del río San Cristóbal, dijo que aún se carece de agua potable, por lo que detalló que esa es otra de las necesidades a la que buscan darle respuesta, como se dio con estos cuartos dormitorios, que fueron construidos sin necesidad que las familias aportaran un solo peso, tal y como sucede en otras organizaciones no Gubernamentales.

Manifestó que gracias a la unidad que existe con los puebloa originarios, es que se ha logrado obtener estos apoyos, por lo que aseguran que seguiran organizándose para exigir más proyectos que lleguen a zonas mas marginadas y recalcó Martínez Ramírez que es la unidad lo que ha generado mayor resultado en los pueblos de esta región.

Cabe mencionar que tan solo en este año la FPR se ha hecho presente en otras comunidades entregando cuartos dormitorios y baños biodigestores en pueblos marginados como San Pedro Ozumacín en Ayotzintepec, Santiago Progreso y Nuevo Centro en Valle Nacional y en Emiliano Zapata en Jacatepec, situación que ha generado un aumento de militantes dentro de su organización en los últimos meses.

