Denuncian robo de medicamentos controlados en Hospital del IMSS de Oaxaca

-Además señalan de acoso laboral al Director y a la SubDirectora administrativa



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de trabajadores del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social (SNLTSS) Sección Oaxaca, se manifestaron este lunes en las oficinas delegacionales para denunciar que en el hospital general de zona número 1, personal directivo está sacando medicamentos controlados, además del acoso laboral que sufren de parte del director y de la subdirectora administrativa.



La Coordinadora de farmacia del Hospital General de Zona 01 Leticia Vásquez, dijo que la subdirectora administrativa Teresa Bautista Velásquez ha iniciado una serie de acciones en su contra por exigir la entrega-recepción de la farmacia, así como un inventario del medicamento en existencia.



Por otra parte indicó que el Director Manuel Angulo Vásquez realiza operaciones indebidas en el sistema de farmacia bajo el concepto de ajustes de salida, la denunciante dijo que para esta operación se requiere de un acta en la que se explique las razones por las cuales se está sacando medicamento controlado.



Asimismo mencionó que sacaron el equipo de cómputo en el que se encuentra la información de los medicamentos que tiene el hospital, afirmó que esta información fue editada y borrada, por ello pide a las autoridades que se investigue esta situación y que se sancione a los responsables.



Otro de los motivos de la manifestación, es debido a que en varias ocasiones han solicitado una mesa de diálogo con el delegado Julio Mercado, quien a un año de haber llegado no los ha recibido, exigen el cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, para que se garanticen los derechos laborales y contractuales de los trabajadores.



Señaló que a pesar de haber ganado un amparo que interpusieron, la delegación del IMSS en Oaxaca no está cumpliendo la ley, finalmente dijo que en caso de que no haya una respuesta a sus peticiones, van a continuar con sus movilizaciones.

