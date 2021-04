Candidatos de Morena son por elección de la población, defiende dirigencia en Tuxtepec

-Esto luego de señalamientos por parte del ex aspirante a diputado local por el distrito 2, Tuxtepec, Rubén Bracamontes sobre supuestas imposiciones.

Yuri Sosa



Tuxtepec, Oax.,- Los candidatos por el partido Morena que disputan algún cargo de elección popular por Tuxtepec, como en otros municipios de Oaxaca, fueron electos por encuesta, sin imposición, defendió la dirigencia del partido en Morena.



Luego de señalamientos por parte del ex aspirante a diputado local por el distrito 2, Tuxtepec, Rubén Bracamontes sobre supuestas imposiciones, los integrantes del Comité Estatal en Morena en Tuxtepec, Elías Olivera y Gabino Vicente, defendieron el proceso de su partido para la selección de candidatos.



En conferencia de prensa destacaron que la encuesta fue verídica, que se realizaron llamadas a teléfonos fijos y fue la ciudadanía la que decidió quienes son los mejores representantes, con quienes confían seguir con la transformación. Aseguró que fue un proceso sin manipulación.



Elías Olivera dijo que ofrecían la aclaración por la relevancia que tiene el proceso interno en esta contienda, “no por la importancia que representa Rubén Bracamontes”, quien, además, agregó, no ha mantenido un activismo férreo en Morena.



El ex perredista se inconformó este lunes, también expresado en conferencia de prensa, por las candidaturas para Tuxtepec, desde lo local a la presidencia y diputación, como para la diputación federal.

