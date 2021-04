Ante semáforo verde en Oaxaca, debemos reforzar las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19: JCMH

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de abril de 2021.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, dijo que ante el anuncio del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y de acuerdo con la medición de los indicadores de riesgo epidemiológico establecidos por el Gobierno Federal, a partir de este 12 de abril hasta el día 25 del mismo mes, Oaxaca pasará a color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico.

“Lo que significa que hemos transitado de manera gradual a un riesgo bajo de contagio por COVID-19. Pero esta no es una condición que nos deba mantener confiados, pues el riesgo de enfermar sigue latente, y luego de las vacaciones de temporada podría existir una tercera ola de contagios a causa de la enfermedad”, señaló el titular de los SSO.

Asimismo, refirió que como se ha informado de manera puntual a través de los cortes epidemiológicos, durante los primeros días posteriores a la primera semana de vacaciones, los casos confirmados por COVID-19 han registrado un aumento importante en el número de casos confirmados.

Dijo que la semana del 4 al 10 de abril se registró un incremento de 576 casos confirmados de COVID-19, en comparación con la semana anterior, pasando de 316 a 892 casos reportados por semana. Por otra parte, la red hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19 registró un ligero descenso de 0.3% en el número de hospitalizados en comparación con la semana anterior, por lo que la ocupación promedio es del 25.7%.

Márquez Heine, informó que con la llegada de las campañas políticas, los Servicios de Salud de Oaxaca, recomiendan: evitar actos masivos de personas en espacios cerrados con poca ventilación, instalar filtros sanitarios, los cuales deberán contar con toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial o área de lavado de manos.

Así como realizar la desinfección de artículos y espacios de uso común, no ingerir alimentos durante la actividad, portar el cubrebocas de manera obligatoria y mantener una sana distancia de mínimo 1.5 metros.

“Solo actuando de manera responsable entre sociedad y gobierno podemos transitar de manera gradual hacía la nueva normalidad. ¡Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos!”, concluyó.

