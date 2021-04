Ambulantes se reinstalan frente al IMSS de Tuxtepec, ante el cambio de semáforo verde

-En su momento fueron reubicados y ya están regresando

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras anunciarse que el estado de Oaxaca pasa a color verde en este semáforo epidemiológico, algunos de los ambulantes que en su momento vendían afuera del IMSS y que fueron reubicados por la contingencia, regresaron una vez más para seguir ofreciendo sus productos.

El Secretario General de ALCACUP Benjamín Tomás Meza dio a conocer que en el mes de enero por acuerdo con transito del estado y personal del área de comercio, se determinó el retiro temporal de estos vendedores, debido a la contingencia y porque el estado permanecía en color naranja de este semáforo epidemiológico.

Este acuerdo además contemplaba que una vez que el estado pasará a verde en este semáforo, los vendedores iban a regresar a su lugar establecido, lo que ya está ocurriendo.

En esta área hay 21 permisos para vendedores ambulantes, de los cuales 12 pertenecen a su organización, y los demás son de otras asociaciones, por lo tanto es posible que poco a poco regresen los 21 vendedores, algunos, señaló que llevan ya alrededor de 20 años en estos punto.

Agregó que muchos de los vendedores adheridos a su organización siguen sin salir a vender a las calles, y de los más de 800 puestos ambulantes, un 30% es el que está sin ofrecer sus productos ya sea por salud, porque los vendedores son de grupos vulnerables, o bien porque no cuentan con dinero para surtirse de mercancía.

Recordemos que a finales del mes de enero, transito del estado se dio a la tarea de “limpiar” la zona del IMSS de Tuxtepec, reordenando a los ambulantes pero también evitando la doble fila de algunos vehículos, lo que fue aplaudido por los ciudadanos que acudían a esta institución de salud.

