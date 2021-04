Ambientalistas de APAFE, denuncian tiradero de llantas en riberas del río Papaloapan

-Acudieron ante una denuncia ciudadana y descubrieron decenas de llantas en el lugar, donde desde hace varios años realizan la quema ilegal.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Activistas ambientalistas denunciaron un tiradero de llantas, donde por varios años algunos ciudadanos también ha realizan la quema ilegal del neumático en las riberas del río Papaloapan.

La asociación APAFE exhibió por medio de un video el daño al medio ambiente que ha causado esa actividad ilegal a la que autoridades municipales no atendieron a pesar de ser un actividad prohibida y sancionada.

Para rescatar este espacio, los integrantes de APAFE acudieron este domingo a solicitud de una denuncia ciudadana para realizar la limpieza el lugar, con el retiro de las llantas.

En el video exhiben el daño que se ha causado al arbolado del lugar, la cual además es invadida, pues es parte de la zona federal, pues está a pocos metros del río. El lugar se ubica debajo del muro bulevar, a unos 100 metros del bulevar Bicentario.

Durante esta labor que se realizó por un contingente de 15 personas, entre ellos algunos menores de edad que participaron, se busca hacer concientización y se busca castigar a él o los responsables por estos actos de probable ecocidio y contaminación.

Extendieron el llamado a las autoridades para que atiendan este problema y aclararon que la labor que llevaron a cabo es sin fines de lucro y sin el patrocinio de alguna persona o empresa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario